Lotomania 2920 acumula e prêmio vai a R$ 2,6 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (06), o concurso 2920, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 01, 09, 14, 43, 44, 49, 51, 54, 55, 57, 79, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 102.183,52.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 100 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.824,70.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 685 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 186,46.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3656 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 34,93.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 14237 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8,97.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (08), é de R$ 2,6 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.