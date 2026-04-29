Lotomania 2918 acumula e prêmio vai a R$ 1 milhão; veja os números

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (29), o concurso 2918, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 07, 08, 09, 10, 14, 20, 26, 29, 38, 42, 47, 56, 68, 72, 84, 85, 86, 87, 91, 99.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 75.938,71.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 24 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.955,14.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 286 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 331,89.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 1744 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 54,42.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 8048 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,79.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (04), é de R$ 1 milhão.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.