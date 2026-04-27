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Lotomania 2917: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 1,51 milhão.

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 12:00:00 Editado em 27.04.2026, 21:33:03
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Lotomania 2917: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Autor Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 2917, e premiou apostadores com R$ 1,51 milhão para quem acertou 20 dezenas, que foram 03, 04, 05, 07, 09, 17, 20, 23, 27, 31, 42, 44, 47, 51, 65, 85, 90, 95, 98, 99.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,51 milhão.

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Apostas premiadas com 20 dezenas:

Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 63.688,15.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 56 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.132,41.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 541 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 220,73.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2988 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 39,96.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 12608 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,47.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 95.532,25.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 500.000,00.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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