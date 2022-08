Lotofácil: veja os números sorteados nesta quinta-feira (11)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Lotofácil sorteou nesta quinta-feira (11) as 15 dezenas do concurso 2596

A Lotofácil sorteou nesta quinta-feira (11) as 15 dezenas do concurso 2596. O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão. O sorteio ocorreu às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).

continua após publicidade .

As 15 dezenas sorteadas no concurso 2596 da Lotofácil foram: 02 – 05 – 06 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 24 – 25

Lotofácil

continua após publicidade .

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o Brasil ou pela internet.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, por volta das 20h. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Com informações, GMC Online

Siga o TNOnline no Google News