Lotofácil sorteia prêmio de R$ 10 milhões nesta sexta-feira; saiba como apostar

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta sexta-feira (26), às 21h, o prêmio de R$ 10 milhões pelo concurso 3720 da Lotofácil. O evento será realizado no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo, e contará com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição financeira. Os apostadores que desejam concorrer à bolada têm até as 20h para registrar seus palpites, que podem ser feitos presencialmente em qualquer casa lotérica do país ou por meio da internet.

-LEIA MAIS: Três apostas dividem prêmio milionário da Lotofácil 3719; veja o resultado



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para participar, o jogador deve marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante de apostas. O jogo simples, com o limite mínimo de 15 dezenas escolhidas, custa R$ 3,50. O prêmio principal é pago àqueles que acertam todos os 15 números sorteados, mas a modalidade também prevê remunerações menores para os bilhetes que cravarem 11, 12, 13 ou 14 acertos. Caso o participante prefira, é possível utilizar ferramentas em que o próprio sistema da Caixa seleciona as dezenas de forma aleatória.

As plataformas eletrônicas do banco permitem que qualquer pessoa maior de 18 anos faça os jogos sem sair de casa, respeitando um limite máximo de R$ 500 em apostas por dia. Nesses canais digitais, o pagamento dos bilhetes pode ser efetuado com cartões de crédito e débito, Pix ou Mercado Pago.

O sorteio milionário desta sexta-feira ocorre após o concurso de número 3719, realizado recentemente, consagrar três apostas na faixa principal, rendendo pouco mais de R$ 1,3 milhão para cada ganhador. Na mesma edição, outras 381 pessoas conseguiram acertar 14 números e faturaram um prêmio individual de R$ 1.716,76.