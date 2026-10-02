Lotofácil premia três apostas com R$ 444 mil cada; confira os números

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Apostas de São Paulo, Pernambuco e São Paulo acertaram as 15 dezenas do concurso 3794, sorteado nesta quinta-feira (1º)

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (01), o concurso 3794, e premiou três apostadores de Americana (SP), Recife (PE) e São Paulo (SP) com R$ 444.649,02 para cada, por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (02), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 407 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 981,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 9993 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 104431 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 511231 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.