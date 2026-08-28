Lotofácil premia quatro apostas com mais de R$ 846 mil para cada

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Apostadores de SP, CE, MG e RO acertaram as 15 dezenas do concurso 3773; próximo prêmio está estimado em R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (27), o concurso 3773, e premiou quatro apostadores de Itaaquaquecetuba (SP), Fortaleza (CE), Araguari (MG) e Jaru (RO) com R$ 846.630,39 cada, por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 03, 04, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (28), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 671 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 909,77.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 17754 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 186642 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 863056 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.