Lotofácil premia mpradores de MG e SP com R$ 2 milhões cada

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Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3755; próximo sorteio terá prêmio estimado em R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (06), o concurso 3755, e premiou apostadores de Ipanema (MG) e Jacarei (SP) com R$ 2 milhões cada, por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (07), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 416 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.846,95.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13243 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 154725 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 821411 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.