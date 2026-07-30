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CONCURSO 3748

Lotofácil premia duas apostas com R$ 698 mil; veja as dezenas sorteadas

Bilhetes de Camapuã (MS) e Santo André (SP) acertaram as 15 dezenas do concurso 3748; próximo prêmio está estimado em R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 08:48:13 Editado em 30.07.2026, 09:07:24
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Lotofácil premia duas apostas com R$ 698 mil; veja as dezenas sorteadas
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (29), o concurso 3748, e premiou apostadores de Camapua (MS) e Santo André (SP) com R$ 698.476,50 cada, por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 01, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (30), é de R$ 2 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Aposta de Campo Grande fatura R$ 26,1 milhões na Quina; veja as dezenas

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 288 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.452,92.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8998 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 90621 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 469925 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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