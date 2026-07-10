Lotofácil premia duas apostas com mais de R$ 718 mil

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A estimativa para o próximo prêmio, que será sorteado na sexta (10), é de R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (09), o concurso 3731, e premiou apostadores com R$ 718.484,46 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (10), é de R$ 2 milhões.



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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 apostas ganhadoras, levando para casa R$ 718.484,46.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

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Belo Horizonte/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Dianopolis/TO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 255 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.687,95.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6889 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 80534 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 431592 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.