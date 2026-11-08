Lotofácil premia dois apostadores com mais de R$ 800 mil; veja as dezenas sorteadas
Os sorteios são realizados de segunda a sábado pela Caixa Econômica Federal
Escrito por Da Redação
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Sorteio foi nesta manhã de domingo - Foto: Agência Brasil
A Lotofácil realizou mais uma edição neste domingo(08), o concurso 3824, e premiou apostadores com mais de R$ 800 mil para quem acertou 15 dezenas. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda-feira (09), é de R$ 2 milhões.
Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 22 - 24 - 25 - 17 - 18.
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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 800.258,57.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
- Salvador/BA aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
TAUBATE/SP aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.
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