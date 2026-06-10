Lotofácil premia cinco apostas com R$ 341 mil

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (09), o concurso 3706, e premiou apostadores com R$ 341.029,77 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01-04-06-08-09-10-12-14-15-16-18-21-22-24-25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (10), é de R$ 2 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta quarta (10)



Entre os que acertaram as 15 dezenas, 5 apostas ganhadoras, levando para casa R$ 341.029,77.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SENADOR CANEDO/GO

LUISBURGO/MG

RONDONOPOLIS/MT

CURITIBA/PR

IBIUNA/SP

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 687 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 743,46.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 18424 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 115840 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 524196 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



Paraná

Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Curitiba, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 341.029,77.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.