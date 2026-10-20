Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
LOTERIAS

Lotofácil premia bilhete com R$ 1,46 milhão

Confira os números sorteados e de onde é a aposta ganhadora

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lotofácil premia bilhete com R$ 1,46 milhão
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (19), o concurso 3808, e premiou apostadores com R$ 1,46 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (20), é de R$ 2 milhões.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 1,46 milhão.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

  • Sao Paulo/SP1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 159 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.920,13.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6009 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 78238 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 441683 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Jogos lotérica notícias Lotofácil prêmios sorteio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV