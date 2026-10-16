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Lotofácil premia apostas do AC e da PB com R$ 2 milhões cada

Apostas de Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB) acertaram as 15 dezenas do concurso 3805, sorteado nesta quinta-feira (15)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil premia apostas do AC e da PB com R$ 2 milhões cada
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (15), o concurso 3805, e premiou apostadores de Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB), com R$ 2,06 milhões cada por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (16), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 301 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.227,47.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 12387 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 164303 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 869707 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e sábado.

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