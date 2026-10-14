Lotofácil premia apostas de MG e PE com R$ 946 mil cada

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Apostas de Igarapé (MG) e Recife (PE) acertaram as 15 dezenas do concurso 3803, sorteado nesta terça-feira (13); próximo prêmio é de R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (13), o concurso 3803, e premiou apostadores de Igarapé (MG) e Recife (PE) com R$ 946.676,32 por acertarem as 15 dezenas sorteadas, que foram 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (14), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 203 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.955,63.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7131 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 98249 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 535819 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.