Lotofácil premia apostas com R$ 2,13 milhões

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Os sorteios são realizados de segunda a sábado

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (26), o concurso 3814, e premiou apostadores com R$ 2,13 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (27), é de R$ 2 milhões.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 2,13 milhões.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Santana/AP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Belo Horizonte/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 389 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.015,87.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 12337 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 134112 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 709025 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.