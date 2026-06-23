Lotofácil premia apostadores com R$696 mil

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (22), o concurso 3717, e premiou apostadores com R$ 696.735,10 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01,02,04,05,06,07,09,10,11,14,15,17,18,20,25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (23), é de R$ 2 milhões.

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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 6 apostas ganhadoras, levando para casa R$ 696.735,10.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

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Canal Eletrônico

3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Alagoinhas/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Brasilia/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Joinville/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 491 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.628,07.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 15058 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 183851 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 964867 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.