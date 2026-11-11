Lotofácil premia apostadores com R$ 408 mil
COnfira os números sorteados e de onde são os ganhadores
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (10), o concurso 3826, e premiou apostadores com R$ 408.185,03 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 408.185,03.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 355 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.033,24.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11132 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 118233 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 575335 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.