Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
LOTERIAS CAIXA

Lotofácil premia apostadores com R$ 408 mil

COnfira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lotofácil premia apostadores com R$ 408 mil
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (10), o concurso 3826, e premiou apostadores com R$ 408.185,03 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 408.185,03.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 355 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.033,24.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11132 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 118233 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 575335 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Ganhadores loterias lotomania prêmios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV