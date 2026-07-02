Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
LOTERIAS CAIXA

Lotofácil premia 3 apostas com R$597 mil

Confira os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 08:08:03 Editado em 02.07.2026, 08:08:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lotofácil premia 3 apostas com R$597 mil
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (01), o concurso 3724, e premiou apostadores com R$ 597.615,34 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01-02-03-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-24-25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (02), é de R$ 2 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Motorista morre após caminhão tombar na PR-323 em Sertanópolis

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 597.615,34.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Maraba/PA
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 198 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.898,59.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8168 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 95080 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 505198 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas ganhadoras Concurso 3724 lotofacil Números sorteados prêmio estimado Sorteios de Loteria
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV