Lotofácil premia 2 apostas no Paraná

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (27), e fez novos milionários. Ao todo, 25 apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal. O Paraná se destacou na lista de ganhadores, com dois sortudos levando uma bolada para casa.

Cada um dos bilhetes premiados vai receber o valor exato de R$ 146.051,92. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (28), é de R$ 2 milhões.

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Paraná

A sorte no estado ficou dividida entre o Norte Pioneiro e a Região Metropolitana de Curitiba. As apostas vencedoras foram feitas em:

Carlópolis (1 aposta levou R$ 146.051,92)

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São José dos Pinhais (1 aposta levou R$ 146.051,92)

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Os números sorteados

Confira a sequência que mudou a vida dos apostadores nesta quarta-feira:

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02-03-05-06-07-09-11-13-15-16-17-19-21-23-24.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

8 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Ilheus/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Brasilia/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Paranaita/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Igarassu/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Carlopolis/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Sao Jose dos Pinhais/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Rio de Janeiro/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Canoas/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Brusque/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Jundiai/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Maua/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Santo Andre/SP

2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Sao Jose do Rio Preto/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Sao Paulo/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Socorro/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Tocantinopolis/TO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 1463 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 424,02.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 25395 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 199182 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 854867 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.