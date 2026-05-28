Lotofácil premia 2 apostas no Paraná
Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (27), e fez novos milionários. Ao todo, 25 apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal. O Paraná se destacou na lista de ganhadores, com dois sortudos levando uma bolada para casa.
Cada um dos bilhetes premiados vai receber o valor exato de R$ 146.051,92. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (28), é de R$ 2 milhões.
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Paraná
A sorte no estado ficou dividida entre o Norte Pioneiro e a Região Metropolitana de Curitiba. As apostas vencedoras foram feitas em:
Carlópolis (1 aposta levou R$ 146.051,92)
São José dos Pinhais (1 aposta levou R$ 146.051,92)
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Os números sorteados
Confira a sequência que mudou a vida dos apostadores nesta quarta-feira:
02-03-05-06-07-09-11-13-15-16-17-19-21-23-24.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
8 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Ilheus/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Brasilia/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Paranaita/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Igarassu/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Carlopolis/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Jose dos Pinhais/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Canoas/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Brusque/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Jundiai/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Maua/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Santo Andre/SP
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Sao Jose do Rio Preto/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Socorro/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Tocantinopolis/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 1463 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 424,02.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 25395 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 199182 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 854867 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.