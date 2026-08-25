Lotofácil faz novos milionários com prêmio de R$ 1,9 milhão para cada

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Apostas de seis estados acertaram as 15 dezenas do concurso 3770; próximo prêmio está estimado em R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (24), o concurso 3770, e premiou apostadores de Belém (PA), Teresina (PI), Macaé (RJ), Bento Gonçalves (RS), Pinhalzinho (SC) e Osasco (SP) com R$ 1,9 milhão cada por terem acertado as 15 dezenas sorteadas, que foram 01, 02, 04, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (25), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 755 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.772,08.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 21571 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 247252 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1297822 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.