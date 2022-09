Lotofácil e Megasena farão sorteios milionários neste sábado (10)

Da Redação

Prêmio da Lotofácil da Independência não acumula: R$ 180 milhões vão para os apostadores ganhadores

Jogadores contumazes e até quem não costuma jogar com frequência estão atentos aos sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal, neste sábado (10), às 20 horas. Nada menos do que R$ 250 milhões estarão em jogo em dois dos jogos mais populares: A Lotofácil terá o sorteio do concurso especial da Independência, com premiação de R$ 180 milhões e a tradicional Megasena realiza o sorteio do concurso 2.518, que está acumulado e deve pagar mais de R$ 70 milhões em prêmios.

Os apostadores têm até às 18h deste sábado (10), para jogar na Lotofácil da Independência, que sorteia prêmio estimado em R$ 180 milhões. As apostas devem ser feitas, em volantes específicos, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. Sorteio também será hoje às 20h.

Caso apenas um apostador ganhe o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

A aposta simples custa R$ 2,50, e o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

MEGA-SENA

Já o Concurso 2.518, da Mega-Sena, que será sorteado às 20h, em São Paulo, pagará o prêmio acumulado de R$ 70 milhões. O sorteio será no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista.

Ninguém acertou as seis dezenas do último concurso (2.517), na quinta-feira (8), e o prêmio acumulou. Foram sorteados os números 01 - 05 - 06 - 16 - 22 - 39.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

