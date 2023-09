Lotofácil e Mega-Sena pagam prêmios milionários neste sábado

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza sorteios de duas loterias com prêmios milionários neste sábado (9) a partir das 20h. Um deles será a Lotofácil da Independência, com premiação estimada em R$ 200 milhões. O outro é o concurso 2.630 da Mega-Sena, com um prêmio acumulado em R$ 85 milhões.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Carro-forte tomba após bater em barranco no sudoeste do Paraná

Com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, os dois sorteios serão realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

continua após publicidade

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Já a Lotofácil da Independência admite apostas somente até as 17h.

A Lotofácil da Independência não acumula e, caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 200 milhões e aplique na poupança, ele receberá um rendimento de R$ 1,3 milhão no primeiro mês.

continua após publicidade

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos. A aposta simples custa R$ 3,00.

Já o palpite mínimo da Mega-Sena custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Na Mega-Sena há ainda o Bolão Caixa, no qual o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Cada bolão tem preço mínimo de R$ 10 e as cotas não podem ser inferiores a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 85 milhões e aplique na poupança, ele receberá um rendimento de R$ 609 mil no primeiro mês.



Siga o TNOnline no Google News