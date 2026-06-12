Lotofácil; duas apostas acertaram as 15 dezenas
Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (11), o concurso 3708, e premiou apostadores com R$ 996.700,16 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01,02,04,05,06,08,09,12,16,17,18,19,21,23,24.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (12), é de R$ 2 milhões.
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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 apostas ganhadoras, levando para casa R$ 996.700,16.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Goias/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 176 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.374,84.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6932 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 85742 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 472476 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.