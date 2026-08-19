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Lotofácil: dois apostadores levam R$ 1,9 milhão cada no concurso 3765

Apostas de Minas Gerais e Rio Grande do Sul acertaram as 15 dezenas; próximo prêmio está estimado em R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil: dois apostadores levam R$ 1,9 milhão cada no concurso 3765
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (18), o concurso 3765, e premiou dois apostadores de Arianos (MG) e Porto Alegre (RS) com R$ 1,9 milhão, por terem acertado as 15 dezenas sorteadas, que foram 01, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (19), é de R$ 2 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 391 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.863,06.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13467 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 160642 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 834305 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

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