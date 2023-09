Lotofácil da Independência sorteia R$ 200 milhões; saiba como apostar

A Lotofácil da Independência será sorteada no próximo sábado, 9 de setembro, e tem um prêmio estimado em R$ 200 milhões. Para apostar, os interessados devem marcar entre 15 e 20 números, dentro os 25 disponíveis no volante. O sorteio será realizado às 20 horas, horário de Brasília.

continua após publicidade

Ganhará prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Quanto mais acertos, maior será o prêmio do jogador sortudo. No entanto, para aqueles mais indecisos, há a opção de deixar o sistema escolher os números aleatoriamente, por meio da "Surpresinha". De acordo com a Caixa Econômica, na Lotofácil da Independência o prêmio não acumula!

- LEIA MAIS: Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

continua após publicidade

Mas fique atento: as apostas podem ser feitas apenas até às 17 horas do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país ou então no portal Loterias Caixa (acesse aqui). Cada apostador possui um limite diário máximo de apostas de R$ 945. Veja o valor de cada aposta:

15 dezenas: R$ 3

16 números: R$ 48

17 números: R$ 408

18 números: R$ 2.448

19 números: R$ 11.628

20 números: R$ 46.512

No ano passado, duas apostas de Curitiba, capital do Paraná, ganharam na Lotofácil da Independência.

Siga o TNOnline no Google News