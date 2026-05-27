Lotofácil cumula e prêmio vai a R$ 5 milhões

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (26), o concurso 3695, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (27), é de R$ 5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 176 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.882,65.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6800 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 85814 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 465594 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.