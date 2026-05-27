Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LOTERIAS CAIXA

Lotofácil cumula e prêmio vai a R$ 5 milhões

Confira as apostas ganhadores e os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 08:31:39 Editado em 27.05.2026, 08:31:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lotofácil cumula e prêmio vai a R$ 5 milhões
Autor Nenhum apostador acertou as 15 dezenas - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (26), o concurso 3695, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (27), é de R$ 5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Quarta-feira (27) começa com 319 vagas de emprego disponíveis em Apucarana

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 176 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.882,65.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6800 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 85814 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 465594 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas ganhadoras concurso de loteria loterias lotofacil Números sorteados Premiação sorteios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV