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Lotofácil: Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 08:47:19 Editado em 22.05.2026, 08:47:16
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Lotofácil: Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sábado - Foto: Arquivo/TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (21), o concurso 3691, e premiou apostadores com R$ 281.394,78 para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 2 milhões.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 281.394,78.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

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Curitiba/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Maua/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Pirajui/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Sao Jose do Rio Preto/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 455 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 741,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13345 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 116359 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 562352 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas ganhadoras concurso 3691 lotofacil Premiação prêmio acumulado sorteios
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