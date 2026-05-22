Lotofácil: Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (21), o concurso 3691, e premiou apostadores com R$ 281.394,78 para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25.

📰 LEIA MAIS: Carro oficial furtado é flagrado operando como Uber na região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 2 milhões.



Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 281.394,78.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curitiba/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Maua/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Pirajui/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sao Jose do Rio Preto/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 455 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 741,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13345 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 116359 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 562352 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.