Lotofácil confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (20), o concurso 3690, e premiou apostadores com R$ 3,11 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 02,05,06,07,08,09,12,15,18,19,20,21,22,24,25.

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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 3,11 milhões.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 437 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.228,34.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13450 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 176431 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 967487 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (21), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.