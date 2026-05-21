Lotofácil confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Os sorteios são realizados de segunda a sábado
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (20), o concurso 3690, e premiou apostadores com R$ 3,11 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 02,05,06,07,08,09,12,15,18,19,20,21,22,24,25.
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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 3,11 milhões.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 437 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.228,34.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 13450 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 176431 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 967487 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (21), é de R$ 2 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.