Lotofácil: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (28), o concurso 3672, e premiou apostadores com R$ 916.809,17 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25.
4 apostas ganhadoras, levando para casa R$ 916.809,17.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Piata/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Salvador/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
São Gabriel/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Aracoiaba da Serra/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 505 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.206,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 18035 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 198733 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 951885 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.