Lotofácil: aposta de MG leva prêmio de R$ 6,6 milhões sozinha

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Apostador de Uberaba acertou as 15 dezenas do concurso 3760; próximo prêmio está estimado em R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (12), o concurso 3760, e premiou um apostador de Uberaba (MG) com R$ 6,6 milhões por acertar as 15 dezenas sorteadas, que foram 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 664 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.455,37.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 20291 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 220113 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1128846 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (13), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.