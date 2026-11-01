Lotofácil acumula em R$ 9,5 milhões; 11 apostas do PR acertam 14 dezenas

Jogos premiados receberam entre R$ 3 mil e R$ 6 mil; próximo sorteio será realizado na terça-feira (3)

Onze apostas feitas no Paraná ficaram a apenas um número de conquistar o prêmio principal da Lotofácil no concurso 3819, sorteado na manhã deste domingo (1º). Os jogos acertaram 14 das 15 dezenas e garantiram premiações entre R$ 3.019,40 e R$ 6.038,77. Como ninguém acertou todos os números, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 9,5 milhões para o próximo sorteio, na terça-feira (3).

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Entre os ganhadores paranaenses está uma aposta simples registrada na Lotérica Ohashi, em Jataizinho, no Norte do Estado. O jogo recebeu R$ 3.019,40.

O maior prêmio entre as apostas paranaenses saiu para Toledo, no Oeste do Estado. Um bolão de 19 cotas, registrado na Lotérica Panorama, faturou R$ 6.038,77.

As outras apostas premiadas com 14 acertos foram registradas em Araruna, Curitiba, Itaperuçu, Jaguariaíva, Medianeira, Pinhais, Ponta Grossa e São Mateus do Sul. Curitiba teve dois bilhetes contemplados, enquanto as demais cidades registraram um cada.

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Em Araruna e Itaperuçu, os prêmios saíram para bolões de cinco cotas. Já em Jaguariaíva e Ponta Grossa, os jogos vencedores foram realizados pela internet. Todas essas apostas receberam R$ 3.019,40.

CONFIRA OS NÚMEROS SORTEADOS

As 15 dezenas do concurso 3819 foram:

01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25.

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Em todo o Brasil, 128 apostas acertaram 14 números. Na faixa de 13 acertos, foram registrados 4.837 ganhadores, com prêmio individual de R$ 35. Outros 72.073 bilhetes acertaram 12 dezenas e receberam R$ 14 cada. Já os 461.474 apostadores que fizeram 11 pontos ganharam R$ 7.

COMO APOSTAR

Na Lotofácil, o jogador deve selecionar de 15 a 20 dezenas entre os 25 números disponíveis no volante. Também é possível utilizar a modalidade Surpresinha, na qual a escolha dos números é feita automaticamente pelo sistema da Caixa Econômica Federal.

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São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os jogos podem ser registrados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.