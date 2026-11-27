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Os sorteios são realizados de segunda a sábado

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (26), o concurso 3839, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (27), é de R$ 8,5 milhões.

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 223 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.829,85.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8659 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 98199 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 499845 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.