Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões; veja os números
Os sorteios são realizados de segunda a sábado
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (20), o concurso 3809, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (21), é de R$ 8 milhões.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 154 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.924,65.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6939 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 94823 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 513223 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.