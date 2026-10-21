Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os sorteios são realizados de segunda a sábado

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (20), o concurso 3809, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (21), é de R$ 8 milhões.

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 154 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.924,65.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6939 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 94823 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 513223 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.