Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números
Os sorteios são realizados de segunda a sábado
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (23), o concurso 3836, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 07, 09, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (24), é de R$ 5 milhões.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 218 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.962,92.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8957 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 101926 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 507002 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.