Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ACUMULOU

Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 5 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 08:27:56 Editado em 28.04.2026, 08:27:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. - Foto: Arquivo/TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 3671, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,21.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Vereadores de Apucarana fazem sessão itinerante no João Paulo

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 218 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.245,17.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7877 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 96714 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 529950 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas apostas ganhadoras concurso 3671 loterias Loterias Caixa lotofacil prêmio acumulado Resultados de Jogos Sorteios de Loteria
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV