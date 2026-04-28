Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 3671, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,21.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 5 milhões.



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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 218 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.245,17.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7877 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 96714 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 529950 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.