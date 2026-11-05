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LOTERIAS CAIXA

Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões

Confira os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (04), o concurso 3821, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (05), é de R$ 5 milhões.

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 158 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.214,50.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6534 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 82368 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 455412 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas Loteria lotofacil prêmios resultados sorteios
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