Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões
Confira os números sorteados
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (23), o concurso 3718, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (24), é de R$ 5 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 167 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.155,12.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6675 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 85780 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 486361 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.