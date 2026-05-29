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LOTERIAS CAIXA

Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões

Veja os números

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 08:29:59 Editado em 29.05.2026, 08:29:56
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Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sábado - Foto: TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (28), o concurso 3697, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (29), é de R$ 5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 235 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.430,64.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 9976 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 117487 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 563988 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas ganhadoras imposto de renda lotofacil Números sorteados prêmio sorteios
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