Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (28), o concurso 3697, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (29), é de R$ 5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 235 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.430,64.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 9976 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 117487 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 563988 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.