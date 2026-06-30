Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 4 milhões

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (29), o concurso 3722, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02-03-05-06-09-10-11-12-13-14-15-17-19-20-23.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (30), é de R$ 4 milhões.

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- leia mais: Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 23 milhões nesta terça-feira

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 138 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.386,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6542 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 80948 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 434407 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.