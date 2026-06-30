Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 4 milhões
Veja os números sorteados
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (29), o concurso 3722, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02-03-05-06-09-10-11-12-13-14-15-17-19-20-23.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (30), é de R$ 4 milhões.
- leia mais: Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 23 milhões nesta terça-feira
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 138 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.386,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6542 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 80948 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 434407 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.