Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 11 milhões

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (17), o concurso 3713, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,19,20,22.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (18), é de R$ 11 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 288 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.263,28.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11050 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 163817 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 849606 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.