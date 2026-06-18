Lotofácil acumula e prêmio vai a R$ 11 milhões
Confira os números sorteados e a data do próximo sorteio
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (17), o concurso 3713, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,19,20,22.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (18), é de R$ 11 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 288 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.263,28.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 11050 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 163817 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 849606 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.