Lotofácil acumula e prêmio de R$ 5 milhões será sorteado neste sábado

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta sexta (03), o concurso 3726, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 220 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.713,85.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7920 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 101025 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 558351 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (04), é de R$ 5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.