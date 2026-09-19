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LOTERIAS

Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 5 milhões no domingo

Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 3783, sorteado nesta sexta-feira (18)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 5 milhões no domingo
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta sexta (18), o concurso 3783, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (20), é de R$ 5 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Aposta do RS acerta sozinha as cinco dezenas da Quina e fatura R$ 545 mil

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 151 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.096,78.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7402 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 96791 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 462638 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

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apostas Jogos lotofacil prêmios sorteios
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