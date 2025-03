Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 12 milhões; confira números

continua após publicidade

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3330 da Lotofácil na noite dessa quarta-feira (26). Conforme a instituição, nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas e o prêmio acumulou em R$ 12 milhões.

Os números sorteados foram 01-02-07-09-10-12-13-14-15-18-21-22-23-24-25.

O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (27), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Houve ganhadores com 14 acertos, segundo a Caixa. No total, 394 apostas ganharam R$ 1.779,21 com esses acertos.

16.354 jogos acertaram 13 números e levaram R$ 30.

221.875 apostas com 12 acertos faturam R$ 12.

Já com 11 dezenas, com um prêmio de R$ 6, foram 1.257.365 apostas.

Como apostar?

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

