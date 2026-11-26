Lotofácil 3839 acumula e prêmio vai a R$ 8,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (26), o concurso 3839, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 223 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.829,85.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8659 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 98199 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 499845 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (27), é de R$ 8,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.