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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (25), o concurso 3838, e premiou apostadores com R$ 204.556,17 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 6 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 204.556,17.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Goiania/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Monte Carmelo/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Recife/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Laranjeiras do Sul/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Torres/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 342 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.074,95.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 9514 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 105484 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 531107 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (26), é de R$ 2 milhões.

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Paraná

Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:

Em Laranjeiras do Sul, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 204.556,17.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.