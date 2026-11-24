Lotofácil 3837: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 3,76 milhões.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (24), o concurso 3837, e premiou apostadores com R$ 3,76 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 3,76 milhões.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Buriti Alegre/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 828 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 841,75.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 14564 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 158259 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 804414 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (25), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.