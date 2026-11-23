Lotofácil 3836 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (23), o concurso 3836, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 07, 09, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 218 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.962,92.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8957 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 101926 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 507002 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (24), é de R$ 5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.