Lotofácil 3835: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
2 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 969.054,85 cada.
A Lotofácil realizou mais uma edição neste domingo (22), o concurso 3835, e premiou apostadores com R$ 969.054,85 para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 969.054,85.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Roque/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 188 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.161,58.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7322 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 95850 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 541422 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (23), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.