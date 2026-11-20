Sorteio realizado na noite de quinta-feira premiou bilhetes de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e canais eletrônicos. Próximo concurso pagará R$

Oito apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3834 da Lotofácil, sorteado na noite desta quinta-feira (19). Cada um dos bilhetes vencedores garantiu um prêmio de R$ 166.998,71.

Os números que garantiram a vitória aos jogadores foram 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24 e 25.

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As apostas contempladas na faixa principal foram registradas em diferentes regiões do país.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os ganhadores são de cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Goiás, além de jogos realizados por meio dos canais eletrônicos oficiais do banco.

Apenas no estado paulista, saíram prêmios para Guarulhos, São Caetano do Sul, São Carlos e para a capital. Além do prêmio máximo, a Lotofácil também recompensou milhares de apostadores nas faixas de premiação secundárias. O rateio divulgado pela Caixa aponta que 464 apostas cravaram 14 números, levando para casa R$ 862,45 cada.

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Para quem acertou 13 dezenas, o prêmio fixo foi de R$ 35, pago a 12.469 bilhetes. Outras 110.011 apostas marcaram 12 acertos e receberam R$ 14, enquanto 524.985 jogos fizeram 11 dezenas, rendendo o valor mínimo de R$ 7. O concurso arrecadou, ao todo, quase R$ 20 milhões.

O próximo sorteio da modalidade, referente ao concurso 3835, está agendado para domingo (22). A estimativa é de que o prêmio principal retome o patamar de R$ 2 milhões para quem acertar todas as dezenas. Para participar, os interessados devem registrar seus jogos até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas espalhadas pelo país ou de forma online, pelo aplicativo e portal Loterias Caixa. A aposta simples, que dá direito a marcar 15 dezenas no volante, custa R$ 3,50.





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resultado lotofacil 3834